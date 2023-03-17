УАЗ официально подтвердил возвращение ABS на свои машины

В пресс-службе УАЗа подтвердили, что теперь на модели «Патриот», «Пикап» и «Профи» ставят ABS от китайской компании APG. А на автомобили семейства СГР, то есть на старые «Буханки», электроника вернется в ближайшей перспективе, сообщает «Российская газета».

Кроме того, заводчане обещают возвратить подушки безопасности и «автомат». Напомним, что ранее на Patriot ставили импортную гидромеханику Punch Powerglide 6L50.

Сообщается и о том, что производитель намерен улучшить качество продукции. Впрочем, об этом он заявляет регулярно, но УАЗы до сих пор страдают массой недостатков и множественными огрехами сборки.

Интересно, что уже в мае UAZ планируtт начать выпуск нового силового агрегата. Им станет дизельный двигатель, работающий с 6-ступенчатой «механикой». Судя по всему, речь идет о двухлитровом моторе мощностью 139 л. с., которым оснащаются коммерческие модели Sollers — Atlant и Argo.