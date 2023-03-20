Появились фото обновленного гибридного Kia Carnival

Прототип будущего обновленного Kia Carnival замечен в ходе дорожных испытаний в Южной Корее. Судя по фотографиям тщательно закамуфлированного автомобиля, он получит новый дизайн фар головного света — с вертикальной ориентацией, как у кроссовера Kia EV9. Компоновка светодиодных ходовых огней также пересмотрена. Да и блокфары задней части модели изменят форму и будут напоминать перевернутую букву L — как у пережившего рестайлинг Kia Seltos.

Главная же новация связана с появлением в гамме силовых агрегатов гибридной силовой установки. О ее технических характеристиках пока мало что известно: даже тип и мощность «гибрида» засекречены. Скупо сообщается, что новинка получит 1,6-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с электромотором. Поскольку Carnival — машина крупная, можно предположить, что речь идет о 1,6-литровом 177-сильном турбированном агрегате, имеющемся в распоряжении Kia.

Напомним также, что в настоящее время Carnival предлагается на разных рынках с двумя двигателями на выбор: либо с 201-сильным 2,2-литровым дизелем, либо с 296-сильным 3,5-литровым бензиновым мотором. Оба силовых агрегата работают в паре с 8-ступенчатой АКП.

Скорее всего, новые подробности об этой корейской модели, имеющей все шансы попасть и на российский рынок (через «серый» ввоз), появятся в ближайшее время, поскольку автопроизводитель планирует вывести рестайлинговый Kia Carnival на мировые рынки в январе 2024 года.