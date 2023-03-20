Запутался в показаниях: кому все же Денис Мантуров сбагрит завод Toyota

Некоторые наши чиновники переняли манеры самопрезентации у артистов, занятых в шоу-бизнесе. Они тоже стараются не давать публике забыть про себя, периодически создавая информационный повод и тут же его используя к своей вящей славе. Вот буквально на днях в медиапространстве неожиданно объявился герой второго сезона крутого сериала «Возродим автопром» Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ.
Чтобы люди не забывали
Да-да, тот самый г-н Мантуров, которого несистемные (большая просьба не путать с оппозиционными) экономисты без обиняков называют одним из двух главных проводников колониальной политики МВФ в России. После нелицеприятной беседы с президентом страны, свидетелями которой стали все граждане России, имеющие в собственности телевизор, он на некоторое время исчез с информационных горизонтов. Теперь же решил, видимо, что пора освежить воспоминания о себе.
Ничем другим объяснить его недавние перформансы, о коих сообщило нам РИА Новости, невозможно. Так, четыре дня назад он отметился следующим заявлением: «Как можно снижать цену (на автомобили зарубежных брендов — прим. ред.) при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция?» Хочется напомнить, что Владимир Путин требовал от него несколько иного — бороться с необоснованным повышением цен на машины. И в тот же день г-н Мантуров в кулуарах съезда РСПП опубликовал такого рода эдикт: «Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ».
Три вопроса о главном
Тут сразу напрашивается несколько вопросов к министру. Первый и самый главный — зачем доводить до всеобщего сведения информацию, не несущую в себе ровно никакой конкретики? Передается завод — значит, передается. Не передается — значит, не передается. А кого интересует, что там и где прорабатывается?
Заявление тем более странное, что совсем недавно, 11 ноября минувшего года, Денис Валентинович по данным того же РИА Новости в кулуарах (любит он эти кулуары) форума «Всемирный день качества» уверенно говорил обратное: «ФГУП НАМИ, подведомственное Минпромторгу РФ, не планирует покупать завод Toyota в Санкт-Петербурге, соответствующих обсуждений не ведется».
Вопрос второй. На кой ляд НАМИ нужен еще один завод, с которым непонятно что делать? Институту и так уже повесили на шею неликвидную площадку Nissan в том же Питере, которую он, правда, удачно спихнул на баланс АВТОВАЗа Источники «Коммерсанта» заявляют, что выпускать автомобили самостоятельно НАМИ не планировал и не планирует. Так зачем ему все эти непрошеные подарки? Тольяттинскому автогиганту дай Бог переварить уже то, что имеется — вряд ли он взвалит на себя еще одну обузу.
Теоретически возможен такой вариант, озвученный исполнительным директором «Автостата» Сергеем Удаловым: «НАМИ может выступить как промежуточное звено, чтобы искать тех, кто будет производить автомобили. Но договариваться инвесторам нужно будет уже не с японской компанией, а с представителями РФ». Но тут немедленно возникает вопрос третий. Что в принципе делать с этим злосчастным заводом? Кому его сплавить? Китайцам? Иранцам?
Как и прочие автомобильные производства финальной сборки, «локализованные» на территории России, он может делать только то, под что специально заточен — то есть, Camry и RAV4. Поэтому из всего, что в нем есть, реальную ценность представляют только сами здания, а вовсе не оборудование, которое новыми владельцами будет утилизировано. Пример тому — у нас перед глазами. Именно так и случилось с московским заводом Renault, когда он стал «Москвичом». Беда в том, что построить цеха — это вообще не фокус. С этим и мы, и китайцы, и иранцы, и кто угодно еще вполне справятся своими силами. Но вот дальше то что?..