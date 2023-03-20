Запутался в показаниях: кому все же Денис Мантуров сбагрит завод Toyota

Некоторые наши чиновники переняли манеры самопрезентации у артистов, занятых в шоу-бизнесе. Они тоже стараются не давать публике забыть про себя, периодически создавая информационный повод и тут же его используя к своей вящей славе. Вот буквально на днях в медиапространстве неожиданно объявился герой второго сезона крутого сериала «Возродим автопром» Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ.

Чтобы люди не забывали

Да-да, тот самый г-н Мантуров, которого несистемные (большая просьба не путать с оппозиционными) экономисты без обиняков называют одним из двух главных проводников колониальной политики МВФ в России. После нелицеприятной беседы с президентом страны, свидетелями которой стали все граждане России, имеющие в собственности телевизор, он на некоторое время исчез с информационных горизонтов. Теперь же решил, видимо, что пора освежить воспоминания о себе.

Ничем другим объяснить его недавние перформансы, о коих сообщило нам РИА Новости, невозможно. Так, четыре дня назад он отметился следующим заявлением: «Как можно снижать цену (на автомобили зарубежных брендов — прим. ред.) при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция?» Хочется напомнить, что Владимир Путин требовал от него несколько иного — бороться с необоснованным повышением цен на машины. И в тот же день г-н Мантуров в кулуарах съезда РСПП опубликовал такого рода эдикт: «Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ».

Три вопроса о главном

Тут сразу напрашивается несколько вопросов к министру. Первый и самый главный — зачем доводить до всеобщего сведения информацию, не несущую в себе ровно никакой конкретики? Передается завод — значит, передается. Не передается — значит, не передается. А кого интересует, что там и где прорабатывается?