Появились шпионские фото кроссовера Kia Seltos после рестайлинга

Рестайлинговый кроссовер Kia Seltos получит 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 160 л. с. Среди изменений в его внешности отметим новую форму светодиодных ходовых огней: их «клыки» смотрят теперь вверх, а не вниз. Радиаторная решетка увеличилась в размерах и получила визуальное деление на две половинки. Хромированные окантовки стали уже, как и фары. При этом последние обзавелись серебристой «декорацией».

Задние блок фары тоже сузились. Исчезли фальшивые хромированные выхлопные патрубки в бампере. Вместо них установлены «противотуманки» и фонарь заднего хода. Издание Motorbeam сообщает, что Kia перестанет оснащать кроссовер Seltos наддувным бензиновым мотором объемом 1,4 литра. При этом модель сохранит в своей гамме двигателей 1,5-литровый дизель мощностью 113 л. с. и 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» аналогичной производительности. Варианты трансмиссии будут представлены 6-ступенчатой «механикой» и 7-ступенчатым «роботом» DCT.