Власти не собираются отменять систему «Платон» и транспортный налог

– Должно быть понимание, прежде всего Правительством РФ, значимости этого вида транспорта, — отметил Сергей Миронов. — Однако несмотря на наше принципиальное несогласие с системой «Платон», она сохраняется, и тарифы растут. По-прежнему нет никаких шагов к отмене транспортного налога, хотя в свое время в правительстве обещали. Многие поборы с грузоперевозчиков вводятся под предлогом того, что большегрузы наносят ущерб дорогам. Но у нас все-таки профильное ведомство называется не Министерством дорог, а Министерством транспорта, и подход к отрасли должен быть иной…

Тем не менее, перевозчики как-то приспосабливаются к новым реалиям. Так, например, по данным агенства «Автостат» несколько вырос спрос на новые грузовые автомобили. В феврале 2023 года в России было продано 8625 новых грузовиков, что на 3% больше, чем за тот же месяц прошлого года. С другой стороны, реализация легкого комтранса продолжает катастрофически падать. За тот же февраль−2023 потребителями куплено всего 5107 новых LCV, что на 48,2% меньше, чем за тот же месяц 2022-го.