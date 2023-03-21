Власти не собираются отменять систему «Платон» и транспортный налог

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Более 70% всех товаров в России перевозятся автомобильным грузовым транспортом. При этом, считают многие эксперты, именно перевозчики наименее защищены сегодня от всех катаклизмов последних лет. Хотя отрасль — одна из наиболее пострадавших. И игрокам рынка требуется реальная поддержка государства. Но, как заявил порталу «АвтоВзгляд» руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пока подвижки в этой сфере минимальны.
Артем Князев

– Должно быть понимание, прежде всего Правительством РФ, значимости этого вида транспорта, — отметил Сергей Миронов. — Однако несмотря на наше принципиальное несогласие с системой «Платон», она сохраняется, и тарифы растут. По-прежнему нет никаких шагов к отмене транспортного налога, хотя в свое время в правительстве обещали. Многие поборы с грузоперевозчиков вводятся под предлогом того, что большегрузы наносят ущерб дорогам. Но у нас все-таки профильное ведомство называется не Министерством дорог, а Министерством транспорта, и подход к отрасли должен быть иной…

Тем не менее, перевозчики как-то приспосабливаются к новым реалиям. Так, например, по данным агенства «Автостат» несколько вырос спрос на новые грузовые автомобили. В феврале 2023 года в России было продано 8625 новых грузовиков, что на 3% больше, чем за тот же месяц прошлого года. С другой стороны, реализация легкого комтранса продолжает катастрофически падать. За тот же февраль−2023 потребителями куплено всего 5107 новых LCV, что на 48,2% меньше, чем за тот же месяц 2022-го.

кризис, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики, санкции
21 марта 2023
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