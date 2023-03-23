Кроссовер Changan Uni-K пережил обновление

Первое обновление Changan Uni-K получилось довольно скромным — дизайнеры даже не стали вносить никаких заметных корректировок в экстерьер и интерьер модели. Да и зачем, если внешний вид и внутреннее убранство, восхищающие своей «космической» концепцией, изначально несколько опережали время. Что же тогда изменилось? Китайцы пересмотрели списки комплектаций, дополнив их новыми опциями.

Так, по данным Autohome, посвежевший Changan Uni-K обзавелся продвинутым электронным помощником водителя, полноэкранной навигацией с функцией дополненной реальности, системой распознавания лиц, усовершенствованным голосовым управлением, вспомогательным фильтром для очистки воздуха в салоне. Что же касается «техники», то все осталось по-прежнему.

В Китае продажи обновленного Uni-K уже начались, но когда он доберется до России, пока непонятно. Напомним, что приобрести текущую версию кроссовера можно по цене от 3 439 900 рублей (без учета маркетинговых акций). Автомобиль, ориентированный на наш рынок, оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 226 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод — подключаемый полный, небезызвестной фирмы BorgWarner.