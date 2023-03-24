Geely запатентовала в России новейший семиместный кроссовер

Фото: ФИПС
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения нового для нашего рынка кроссовера Geely Haoyue L, который к моменту официального запуска продаж наверняка сменит заводское обозначение на что-то более благозвучное.
Мирон Горин

Стоит отметить, что на ряде рынков автомобиль продается, в том числе, под названием Okavango. И некогда представители Geely упоминали о возможности привезти в Россию эту модель. Видимо, не обманули.

В длину кроссовер растянулся до 4860 мм, салон — в зависимости от конфигурации — рассчитан на пять или семь посадочных мест. При этом задним пассажирам положен отдельный интерфейс управления информационно-развлекательным комплексом.

Торпедо представлено парой интерактивных многоцветных дисплеев диагональю 10,25 и 12,3 дюйма, «тачевой» консолью с функционалом, вобравшим в себя невероятное количество опций комфорта и безопасности. Но какие из них будут активированы для российского потребителя, пока неизвестно.

  • Фото производителя
  • Фото производителя

Что касается технической начинки, то под капотом большого Geely установлен 2-литровый бензиновый агрегат о четырех цилиндрах, разработанный специалистами Volvo. В пике мотор выдает 325 Нм крутящего момента и 218 сил мощности. Компанию движку составляет семиступенчатый «преселектив» с двойным сцеплением, а вот привод, увы, только на передок.

Когда новинка появится в продаже — тот еще вопрос, ибо с задержкой почти в год китайцы привезли к нам полноприводный Geely Monjaro, который только-только начал появляться у дилеров. Скажем больше: патентные изображения совсем не гарантируют того, что автомобиль вообще когда-либо представят у нас.

Впрочем, при желании кроссовер можно заказать и самостоятельно — параллельный импорт свое дело сделает. На автобарахолках в Сети уже доступны для покупки Okavango в различных вариантах исполнения. Правда, о гарантии производителя на ввезенный серыми путями кроссовер придется позабыть.

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24 марта 2023
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