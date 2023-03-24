Geely запатентовала в России новейший семиместный кроссовер

Стоит отметить, что на ряде рынков автомобиль продается, в том числе, под названием Okavango. И некогда представители Geely упоминали о возможности привезти в Россию эту модель. Видимо, не обманули.

В длину кроссовер растянулся до 4860 мм, салон — в зависимости от конфигурации — рассчитан на пять или семь посадочных мест. При этом задним пассажирам положен отдельный интерфейс управления информационно-развлекательным комплексом.

Торпедо представлено парой интерактивных многоцветных дисплеев диагональю 10,25 и 12,3 дюйма, «тачевой» консолью с функционалом, вобравшим в себя невероятное количество опций комфорта и безопасности. Но какие из них будут активированы для российского потребителя, пока неизвестно.