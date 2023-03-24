Стала известна дата российской презентации таинственного кроссовера Exeed

О том, что купеобразный кроссовер Exeed AtlantiX приедет в Россию, представители марки говорили давно. Однако они ограничивались расплывчатыми формулировками из серии «это произойдет до конца 2023 года, но когда именно — непонятно». Однако, похоже, визит председателя Си в нашу страну каким-то образом подтолкнул производителя к ускорению процесса вывода амбициозной новинки на рынок.

Между тем, Exeed AtlantiX уже можно купить в России. Ввезенный по «серым» схемам кроссовер стоит 4,2 млн. рублей — в то время как у себя на родине его цена в зависимости от модификации варьируется в пересчете на наши деньги от 1,85 млн. до 2,25 млн. «деревянных».

О том, что китайцы очень серьезно относятся к правильному позиционированию модели на отечественном рынке, говорит тот факт, что в ходе закрытого показа гостям предложат оценить плюсы и минусы машины, заполнив специальную анкету. И если учесть, что компания Exeed — как, впрочем, и другие суббренды Chery — более чем оперативно реагирует на «критику с мест», то можно предположить, что этот кроссовер уже на старте продаж будет лишен многих огрехов.