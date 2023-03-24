«Выстрел в ногу» отменяется: бензин в России может сильно подешеветь

Почти незамеченным автомобильной прессой прошло сообщение о том, что вице-премьер Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить возможность использования запрещенного сейчас монометиланилина (ММА) в качестве антидетонационной (для повышения октанового числа) присадки в бензин. Сейчас в России для этой цели повсеместно используют метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Поскольку в 2016 году Россия, вслед за США и Европой, запретила использовать ММА. Как выяснилось, всего лишь потому, что на тот момент не было официального подтверждения его безопасности для здоровья людей. А для МТБЭ такая бумажка имелась.
Практически всем специалистам отрасли известно: да, МТБЭ немного дешевле ММА. Однако для повышения октанового числа бензина с 92 до 95 ММА требуется в 10 раз меньше чем МТБЭ. В готовом топливе его будет содержаться всего 1%, а не 10%. По этой причине бензин с монометиланилином в итоге оказывается на 10—15% дешевле! Это означает, что из-за применения метил-трет-бутилового эфира в качестве стандартной присадки, с 2016 года автовладельцы России переплатили на АЗС не поддающиеся подсчету миллиарды рублей.
Но самый ужас всей этой истории вокруг бензиновой «химии» в том, что она самым прямым образом влияет на здоровье водителей и пассажиров. Однопроцентное присутствие ММА в бензине делает его фактически безвредным для человека. Не пей топливо и ничего плохого оно тебе не сделает!
А МТБЭ в горючем содержится 10%. И, что самое неприятное, он крайне летуч. Для справки: эта повсеместно применяемая присадка кипит уже при 55ºС, а запрещенный и «ужасный» монометиланилин — только при 210ºС. Теперь вспомните, как раскаляется на летнем солнышке ваша машина — иной раз руку обжечь можно об кузов!
Это означает, что в жару якобы «безопасный» МТБЭ очень интенсивно испаряется. Имейте в виду: 10% залитого в бензобак вашего авто летом топлива норовят тупо улетучиться. И мы дышим этими парами уже семь лет подряд! Ну и октановое число бензина при этом здорово падает. Постояла машина денек на солнце с половиной бак АИ−95, а к вечеру горючее превратилось в АИ−92. Миллионы автомобилистов и не подозревают, что летом «кормят» свою машину не рекомендованным «девяносто пятым», а низкооктановым «девяносто вторым».
Да, правильную тему г-н Новак поднял. Но только одно непонятно: почему он это сделал только сейчас? Ведь вред от запрета применять монометиланилин при производстве бензина в России был очевиден для специалистов отрасли и в 2016 году, и после — все семь лет, прошедшие с тех пор. Что мешало министру пресечь это безобразие на корню? И какой «жареный петух» клюнул его сейчас? Как бы то ни было, но реабилитация монометиланилина дает шанс на снижение цен на АЗС. По крайней мере в это хочется верить.