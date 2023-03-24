«Выстрел в ногу» отменяется: бензин в России может сильно подешеветь

Почти незамеченным автомобильной прессой прошло сообщение о том, что вице-премьер Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить возможность использования запрещенного сейчас монометиланилина (ММА) в качестве антидетонационной (для повышения октанового числа) присадки в бензин. Сейчас в России для этой цели повсеместно используют метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Поскольку в 2016 году Россия, вслед за США и Европой, запретила использовать ММА. Как выяснилось, всего лишь потому, что на тот момент не было официального подтверждения его безопасности для здоровья людей. А для МТБЭ такая бумажка имелась.

Практически всем специалистам отрасли известно: да, МТБЭ немного дешевле ММА. Однако для повышения октанового числа бензина с 92 до 95 ММА требуется в 10 раз меньше чем МТБЭ. В готовом топливе его будет содержаться всего 1%, а не 10%. По этой причине бензин с монометиланилином в итоге оказывается на 10—15% дешевле! Это означает, что из-за применения метил-трет-бутилового эфира в качестве стандартной присадки, с 2016 года автовладельцы России переплатили на АЗС не поддающиеся подсчету миллиарды рублей.

Но самый ужас всей этой истории вокруг бензиновой «химии» в том, что она самым прямым образом влияет на здоровье водителей и пассажиров. Однопроцентное присутствие ММА в бензине делает его фактически безвредным для человека. Не пей топливо и ничего плохого оно тебе не сделает!