Не лечим, а калечим: когда автомобильные присадки категорически противопоказаны

Иногда машины ломаются и нуждаются в ремонте, но случается это всегда в самый неподходящий момент, когда карманы пусты, а ехать надо. В такие минуты автовладельцы вспоминают о чудодейственных средствах, думая, что один флакончик недорогого состава из ближайшего магазина автозапчастей решит вопрос. Решит, конечно, но на время. Хотя что есть в России более долгосрочное, чем нечто непостоянное? Изолента, скотч, пластиковый хомут и друг их «холодная сварка» — наше все. Лепим, клеем, заливаем со времен царей.
Зная это народное пристрастие, производители массово предлагают кучу «припарок», имеющих свойство плацебо, но в целом ничего не портящих. Пол литра масла, в которое добавили немного «секретного состава», не может возродить и даже взбодрить мотор, однако и ничего плохого ему не сделает. Правда, есть и те средства, что способны ситуацию только усугубить.
Например, присадки для двигателя с очищающим и восстанавливающим эффектом. Старый мотор не тянет и потребляет масло, в него заливают непонятную «жижу», которая добивает все прокладки и сальники, смазка уходит окончательно и бесповоротно. Про куски твердых отложений, что раздирают цилиндры, даже упоминать не хочется.
Туда же отправляются и все «жидкие латки»: любимый в народе «герметизатор» радиатора предполагает только «доезд» до сервиса, немедленную замену ОЖ и, собственно, прохудившегося охладителя, а не эксплуатацию авто в привычном режиме. Ведь неведомая химия начинает забивать все пути циркуляции антифриза, портить шланги и термостат, лишь «разгоняя» чек на СТО. Холодная сварка — временное решение. Залепив ей трубу системы охлаждения двигателя, не надо надеяться на века совместного существования.
Наоборот, она отлетит ровно в тот момент, когда нагрузка будет особенно высокой. И это, кстати, станет не самым плохим вариантом. Беда настанет, если частицы состава попадут во внутренние тонкие протоки рубашки охлаждения двигателя и закупорят один из них. А «потеет» стык, так его еще можно загерметизировать. Но если масло потоком льет из-под сальника или прокладки, то поможет только замена. «Снадобья», которые стоят как та самая прокладка, лишь бесполезная трата денег.
Ключевой момент, который надо держать в голове — общее состояние автомобиля вообще и двигателя в частности. Присадки в большинстве своем помогут агрегату с начальным или средним износом, а если узел уже имеет серьезные следы выработки, то использовать их просто нельзя. Оценочные суждения должны быть подкреплены цифрами: показателями компрессии, вакуума и многими другими, которые можно и нужно узнать. И лишь проделав все эти процедуры, выяснив конкретику, можно начинать думать о заливе специальных составов. Но ни в коем случае не раньше.