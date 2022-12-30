Не лечим, а калечим: когда автомобильные присадки категорически противопоказаны

Иногда машины ломаются и нуждаются в ремонте, но случается это всегда в самый неподходящий момент, когда карманы пусты, а ехать надо. В такие минуты автовладельцы вспоминают о чудодейственных средствах, думая, что один флакончик недорогого состава из ближайшего магазина автозапчастей решит вопрос. Решит, конечно, но на время. Хотя что есть в России более долгосрочное, чем нечто непостоянное? Изолента, скотч, пластиковый хомут и друг их «холодная сварка» — наше все. Лепим, клеем, заливаем со времен царей.

Зная это народное пристрастие, производители массово предлагают кучу «припарок», имеющих свойство плацебо, но в целом ничего не портящих. Пол литра масла, в которое добавили немного «секретного состава», не может возродить и даже взбодрить мотор, однако и ничего плохого ему не сделает. Правда, есть и те средства, что способны ситуацию только усугубить.

Например, присадки для двигателя с очищающим и восстанавливающим эффектом. Старый мотор не тянет и потребляет масло, в него заливают непонятную «жижу», которая добивает все прокладки и сальники, смазка уходит окончательно и бесповоротно. Про куски твердых отложений, что раздирают цилиндры, даже упоминать не хочется.