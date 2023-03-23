Эксперты: российские автомобилисты стали более требовательными к качеству топлива

Такой тренд зафиксировали 90% участников онлайн-конференции о технологиях сохранности моторного топлива, которую 16 марта провели эксперты «Газпромнефть-Региональные продажи», сообщила пресс-служба компании. В мероприятии участвовали более 140 представителей частных сетей АЗС из 16 регионов России. В ходе онлайн-конференции было отмечено, что в ответ на рост требований потребителей независимые АЗС могут стать участниками системы контроля качества моторного топлива «Газпромнефти». Это открывает доступ к высокотехнологичным решениям, которые помогают обеспечить сохранность параметров нефтепродуктов на всем логистическом пути от завода до АЗС. При этом все виды моторного топлива на каждой заправке ежемесячно проверяются специализированной лабораторной службой. А для того чтобы клиенты АЗС были уверены в заливаемом топливе, заправки могут получить специальную отличительную маркировку — знак «Гарантия качества».

«В рамках данной программы частным АЗС становятся доступны крайне дорогостоящие технологии, а потребитель даже небольших заправочных сетей получает надежный и проверенный продукт», — комментирует эксперт по технологиям контроля качества и количества нефтепродуктов Виктор Чуяков.

«В программу „Знак качества“ с 2018 года входят пять наших АЗС в Костроме. Автомобилисты замечают знаки качества и работу мобильных лабораторий на наших станциях, что повышает их лояльность и уверенность в надежности приобретаемого топлива», — рассказала директор сети АЗС «КТК» Елена Строганова.