Geely начала поставки премиального внедорожника Radar RD6

Radar — премиальный суббренд компании Geely, созданный для любителей экстрима и активного образа жизни. Марка имеет собственный научно-исследовательский центр в Ханчжоу и машиностроительную площадку в Цзыбо. Первая партия электропикапов с индексом RD6 уже добралась до своих заказчиков.

Внедорожник Radar RD6 поставляется с аккумуляторами на 63 кВт, 86 кВт и 100 кВт. С самой производительной батареей автомобиль без дополнительной зарядки способен преодолеть свыше 632 километров.

Подзаряжаемый «грузовичок» располагает электрической силовой установкой мощностью 200 кВт, крутящий момент — 384 Нм.

«Мы рады предоставить клиентам первые грузовички Radar RD6. Интерес к бренду Radar и электрическим пикапам стремительно набирает обороты. Мы надеемся продолжить движение по этой траектории, исследуя новые рынки, как в Китае, так и во всем мире», — заявил генеральный директор Radar Auto Лин Ши Цюань.

С учетом тенденции в последнее время активно привозить электрокары в нашу страну, вероятно, в скором времени новый Radar RD6 доберется до дилеров. Тем более, что аналогов городского внедорожника в России пока не представлено.