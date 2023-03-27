Иранская Saipa привезет в Россию кроссовер и легкий коммерческий транспорт

– До конца текущего года планируем представить на российском рынке кроссовер производства Saipa. Пока мы не определились с его коммерческим наименованием, — сообщил на пресс-конференции гендиректор компании «Бест Моторс» Александр Степанов.

По его словам, на наш рынок также планируется поставлять пикап Saipa Zamyad — лицензионную копию Nissan Junior родом из 70-х годов прошлого века. Фактически это — малотоннажный заднеприводный грузовичок вместимостью свыше 2 тонн. Оснащается либо бензиновым, либо дизельным двигателями объемом 2,4 литра. Известно, что оба мотора развивают 94 л. с. А коробка передач — 5-ступенчатая «механика».

Кроме того, Степанов пообещал российскому рынку иранский переднеприводный «недокаблук» Saipa 151 — пикапчик с бензиновым мотором 1,3 литра и мощностью 75 л. с. Однако о ценах и точных датах начала продаж этих моделей в России пока ничего не сообщается.