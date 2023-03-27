Российские продажи трех моделей иранской Saipa стартуют в июне

— Ценники трех первых на российском рынке моделей иранского бренда Saipa будут укладываться в диапазон 1—1,7 млн. рублей — в зависимости от комплектации, — сообщил сегодня широкой публике гендиректор компании «Бест Моторс» Александр Степанов.

По его словам, первая партия из 1000 автомобилей должна прибыть в Россию уже к маю текущего года. Их ввезут в страну в рамках параллельного импорта и начнут прдажи в июне. Одновременно будет происходить российская сертификация этих моделей в НАМИ для получения полноценного «Одобрения типа транспортного средства». Контракт между «Бест Моторс» и Saipa подразумевает реализацию на российском рынке на первом этапе 10 000 легковушек.

До конца 2023 года планируется открыть 120 фирменных дилерских центров иранского бренда на территории от Калининграда до Перми. Расстояние между ближайшими ДЦ Saipa не должно превышать 150 км. Все реализованные через «Бест Моторс» в России модели Quik, Saina и Shahin получат полную фирменную гарантию. По словам Александра Степанова, она составляет 2 года либо 80 000 км пробега. Он пояснил, что с иранцами ведутся переговоры о расширении гарантийного срока до 3-х лет или 100 000 км.