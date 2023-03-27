Nokian Tyres лишилась своего крупнейшего завода

Краса и гордость финской шинной промышленности, производственная площадка Nokian Tyres во Всеволожске, официально стала 100-процентной собственностью российской «Татнефти». Помимо завода ООО «Нокиан Тайерс», под ее контроль перешло и ООО «Хакка Инвест», занимающееся арендой и управлением недвижимым имуществом Nokian Tyres в России.

Известно, что финны надеялись выручить от продажи своих российских активов 400 млн. евро, но не вышло — нефтяники заплатили только 285 млн.

А ведь завод во Всеволожске считался самым крупным и современным предприятием компании Nokian Tyres. Он был ориентирован на поставки шин и на европейские рынки. На предприятии 14 производственных линий, оно рассчитано на выпуск до 17 млн. покрышек в год.

Согласно ранее опубликованным оценкам, прекращение поставок шин Nokian из России самым печальным образом скажется на продажах бренда в ближайшие 2—3 года. В особенности это коснется региона Центральной Европы.