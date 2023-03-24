Почему на шиномонтаже каждый должен проверять ниппели на шинах

Дорогие шины и диски автолюбители долго и тщательно подбирают, изучают тесты. А вот на копеечные ниппели внимания не обращают, считая их вечными. Но это далеко не так. Применяемая в их конструкции резина не является маслобензостойкой, а остатки реагентов на асфальте и разлитые технические жидкости сильно сокращают срок службы деталей. Резиновый корпус ссыхается и стареет, поэтому со временем на нем образуются трещины и даже маленькие грыжи. Весной, когда скорости увеличиваются, растет и нагрузка на покрышки. В результате из «бреши» на вентиле начинает травить воздух. Так давление в «баллоне» может упасть до нуля. При этом насос не поможет и придется ставить запаску.

А еще вентили различаются по длине и размеру отверстия в колесе. Чем оно глубже относительно внешней стороны обода, тем длиннее должен быть этот самый вентиль. Вот тут появляется еще одна опасность. Длинные детали при хранении можно примять, загнуть или повредить. Итог тот же, что описан выше. После установки колеса на автомобиль оно начнет спускать. Забегая вперед скажем, что крупный «воздуховод» легко оторвать и в грязи. Также он увеличивает дисбаланс.