Старик Байден просчитался: европейские автозаводы не торопятся переезжать в Америку

Чем хороши эксперты, в какой бы стране и по какой бы проблематике они ни работали, так это полной своей безответственностью. Поскольку у коллективного сознательного память столь же коротка, как у аквариумных рыбок, то им можно прогнозировать и предвещать что угодно — за ошибки с них потом не спросят.

Машина по фабрикации страшилок

Вот, скажем, угораздило старика Байдена подписать закон о снижении инфляции, предусматривающий субсидии и льготы на общую сумму в 369 млрд. долларов для европейских компаний, переместивших свои предприятия в США. И этот дедушкин шаг моментально запустил работу машины по фабрикации страшилок. Ах, газ страшно подорожал. Ах, европейское производство стало нерентабельным. Ах, сейчас все толпой ломанутся в землю обетованную, лежащую за Атлантикой.

На самом же деле пока не наблюдается не только повального исхода, но даже предпосылок к нему, хотя с момента принятия закона прошло уже полгода. И тому есть вполне логичные объяснения. Во-первых, область его применения достаточно узка — он касается не всего подряд, а только «зеленых» технологий. Во-вторых, даже из этой ограниченной и искусственно раздуваемой сферы практической ценностью обладают разве что предприятия по выпуску аккумуляторов. В-третьих, на самом деле происходит нечто, более всего напоминающее вульгарный торг. В-четвертых, речи о переносе в Америку производства автомобилей вроде бы вообще не идет.