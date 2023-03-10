Старик Байден просчитался: европейские автозаводы не торопятся переезжать в Америку

Чем хороши эксперты, в какой бы стране и по какой бы проблематике они ни работали, так это полной своей безответственностью. Поскольку у коллективного сознательного память столь же коротка, как у аквариумных рыбок, то им можно прогнозировать и предвещать что угодно — за ошибки с них потом не спросят.
Машина по фабрикации страшилок
Вот, скажем, угораздило старика Байдена подписать закон о снижении инфляции, предусматривающий субсидии и льготы на общую сумму в 369 млрд. долларов для европейских компаний, переместивших свои предприятия в США. И этот дедушкин шаг моментально запустил работу машины по фабрикации страшилок. Ах, газ страшно подорожал. Ах, европейское производство стало нерентабельным. Ах, сейчас все толпой ломанутся в землю обетованную, лежащую за Атлантикой.
На самом же деле пока не наблюдается не только повального исхода, но даже предпосылок к нему, хотя с момента принятия закона прошло уже полгода. И тому есть вполне логичные объяснения. Во-первых, область его применения достаточно узка — он касается не всего подряд, а только «зеленых» технологий. Во-вторых, даже из этой ограниченной и искусственно раздуваемой сферы практической ценностью обладают разве что предприятия по выпуску аккумуляторов. В-третьих, на самом деле происходит нечто, более всего напоминающее вульгарный торг. В-четвертых, речи о переносе в Америку производства автомобилей вроде бы вообще не идет.
Очень денег хочется
Тем не менее, европейская лоббистская федерация Transport&Environment продолжает нагнетать истерию. Она заявляет, что 68% планов строительства в Европе заводов по производству литий-ионных аккумуляторов может быть приостановлено или отменено. В группу риска попадают в первую очередь Tesla в Берлине, Northvolt в Германии и Italvolt в Италии.
Но по факту выясняется, что Northvolt только предположил, что может выбрать США, а не Германию для строительства следующей гигафабрики, так как США обещают более 8 млрд. евро в виде субсидий. Italvolt может лишиться приоритета в пользу родственного проекта Statevolt в Калифорнии, а может и не лишиться. Однако никто не ведет речи о том, чтобы здесь все позакрывать, а там все пооткрывать. Или вообще здесь все разобрать на запасти и перевезти туда.
Буквально на днях всех на уши поставила Financial Times, сообщившая, что крупнейший мировой автопроизводитель Volkswagen приостанавливает строительство завода по производству аккумуляторов в Восточной Европе и переключается на аналогичный объект в Северной Америке, поскольку получит в качестве стимула 10 млрд. евро.
Изрядно попугав читателя, в конце той же статьи газета уточняет, что VW никаких окончательных решений о размещении заводов в Северной Америке или в Европе не принял. Больше того: компания не собирается отказываться от строительства нескольких европейских предприятий по производству аккумуляторов. Она просто выжидает ответных шагов ЕС, чтобы и тут получить значимые субсидии.
Скачки вокруг «зеленых» проектов
Дело вовсе не в проблеме возможного переноса производства в Новый Свет, а в интенсификации финансовой поддержки «зеленых» проектов по обе стороны океана. 14 марта Еврокомиссия инициирует закон о нулевых промышленных выбросах в ответ на налоговые льготы и субсидии, предоставляемые США. Что евробюрократы в нем напишут — не суть важно. Ибо смысл все равно будет заключатся в выделении очередных миллиардов на изрядно поднадоевшие «зеленые» технологии.
Очередной виток скачек вокруг дотаций объясняется очень просто. Сначала пандемия коронавируса, затем спецоперация на Украине резко подорвали интерес к глобалистским проектам вроде потепления климата или «зеленой» экономики. Воспользовавшись тем, что эта повестка отступила на второй план, многие государства попытались сбросить с себя бремя колоссальных бюджетных затрат, к которым их принуждали лже-экологи и стоящие за ними кукловоды. Но не тут-то было. С крючка никому соскочить не удастся.