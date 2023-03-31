РОАД получила новый «двигатель»: президентом ассоциации стал Алексей Подщеколдин

фото БН-Моторс
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выбрали нового президента. Им стал председатель совета директоров группы компаний «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин. Портал «АвтоВзгляд» ожидает, что с его приходом организация резко активизирует свою деятельность, что, возможно, будет очень полезно и простым автовладельцам.
Максим Строкер

Алексей Подщеколдин сменил на послу руководителя РОАД Вячеслава Зубарева. Срок полномочий нового президента — до 2025 года. И хотя компания «БН-Моторс» не входит даже в десятку крупнейших автодилеров России, господин Подщеколдин уже давно стал авторитетной, хотя и не особо публичной фигурой в кругу коллег по бизнесу. Заметим, что его компания, в отличии от большинства прочих игроков российского авторынка, намерена в ближайшее время стать еще и автопроизводителем. Об организации сборки бюджетных китайских автомобилей на одном из предприятий Брянска Алексей Подщеколдин сообщил в ходе онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» в середине марта.

Кроме того, новому президенту РОАД принадлежит авторство инициативы ввести жесткое административное наказание за «скручивание» пробега у подержанных автомобилей. Г-н Подщеколдин считает, что граждан следует наказывать за подобное нарушение штрафом в 300 000 рублей, а организации — 1 млн. рублей.

По данным портала «АвтоВзгляд», Подщеколдин намерен превратить РОАД из фактически закрытого «клуба по интересам» профессионалов автобизнеса в структуру, которая будет активно продвигать интересы игроков отрасли как на законодательном уровне, так и в медиапространстве.

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31 марта 2023
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