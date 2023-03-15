В Брянской области наладят производство дешевых китайских автомобилей

Фото: АвтоВзгляд
Пока «Авилон» с «Автодомом» только раскачиваются в желаниях запустить на бывших заводах Volkswagen и Mercedes-Benz нечто похожее на автомобили, компания «БН-Моторс» уже готовит новую производственную площадку для сборки столь необходимых русскому человеку бюджетных машин. Ими станут китайские аналоги Renault Logan, призванные навязать жестокую конкуренцию свежеиспеченным Kaiyi и «Москвичу».
Вячеслав Василенко

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин, в Брянской области готовится к запуску производство неких китайских автомобилей бюджетного класса методом крупноузловой сборки.

Кто станет партнером нового русско-китайского проекта, г-н Подщеколдин не уточнил. Зато отметил, что речь идет о «весьма бюджетных моделях типа Renault Logan».

Похоже, изделиям воскресшего бренда «Москвич», а заодно и слепленным на «Автоторе» поделкам Kaiyi придется несладко. Если, конечно, таинственная продукция, созданная брянскими ремесленниками, не окажется далекой от совершенства. Впрочем, совсем скоро все тайное станет явным.

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15 марта 2023
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