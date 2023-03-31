В России стартовали продажи самой дорогой версии гибридного кроссовера Voyah Free

Во-первых, Voyah Free EVR Long Range отличается от обычного EVR емкостью батареи: если первый комплектуется 39-киловаттчасным аккумулятором, то второй — 33-киловаттчасным. Во-вторых, новинка располагает менее мощной силовой установкой — 489 вместо 693 л. с. при сниженном со 1040 до 720 Нм крутящем моменте. Как результат — увеличенная дальность хода: до 171 км на «чистой» электротяге и до 800 км суммарного запаса (против 110 и 674 км у EVR).

При этом Voyah Free EVR Long Range чуть быстрее заряжается, если воспользоваться режимом быстрой «подпитки» (за 30 минут с 20 до 80%), чуть меньше весит (на 10 кг) и на 0,3 сек медленнее набирает первую сотню (за 4,8 сек). Кроме того, новой версии дополнительно положена комбинированная отделка салона кожей и замшей. А что касается разницы в цене, то дальнобойная модификация просит за себя аж на 500 000 рублей больше.

EVR Long Range стал самым дорогим гибридом в линейке Voyah Free, но не самой дорогой версией модели в принципе. Ведь российские дилеры также предлагают «электричку» — за 7 990 000 целковых. А еще они принимают заказы на минивэн Dreamer. Пока он доступен только в PHEV-исполнении: стартовый прайс — 8 990 000 рублей.