Dayun — новый китайский автобренд выходит на российский рынок

Как сообщает ресурс «Дром», компания планирует получить Одобрения типа транспортных средств (ОТТС) на все модели, присутствующие в линейке. Речь идет об утопических электромобилях, да еще и в специфических, не пользующихся популярностью сегментах.

К примеру, первой ласточкой станет семиместный минивэн Yuanzhi M1 на электротяге. Следом за ним появится ситикар Yuehu S1, предназначенный, вероятно, для курьеров и каршеринга. А позднее модельный ряд пополнит модель с заводским индексом Y6. Кроме того, в линейке автостроителя числятся модели а-ля «Тесла» с обозначениями Y7, H8 и H9.

Дебют свежеиспеченной китайской марки Dayun в России намечен на лето 2023 года. Первые образцы публике обещают показать в рамках грядущей в Москве выставки RENVEX, где, к слову, в прошлом году впервые был продемонстрирован электропаркетник Skywell ET5.