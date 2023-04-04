Представлен обновленный Mercedes-Benz GLS: первое знакомство

Помимо прочего, в арсенале GLS появилась функция автономного управления автомобиля с прицепом, которую, к слову, можно купить, не выходя из машины — посредством все той же умной «мультимедийки». Навигация обучена прокладывать маршруты с учетом «болтающегося» на корме прицепа, дабы кроссовер не угодил на узкие улочки, ремонтируемые участки или в тупик.

Отныне вся силовая линейка GLS «разбавлена» 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в коробку передач, коей является девятискоростной «автомат». Мягкий гибрид добавляет до 250 Нм на старте, помогая кроссоверу молниеносно и бесшумно ускоряться. Мощность варианта GLS 450 выросла до 381 л. с., а отдача и без того грозной «битурбовосьемерки» теперь составляет 517 сил. Дизельный GLS 350 d «раскочегарился» до 313 «скакунов», а более мощный GLS 450 d выдает 367 л. с.

Что касается AMG-версии, то она, как и раньше, располагает 612-сильным V8, к которому приставлен стартер-генератор. И если первую «сотку» с места кроссовер разменивает за те же 4,2 секунды, то «максималка» теперь ограничивается 280 км/ч. Привод во всех модификациях — бескопромиссный полный.