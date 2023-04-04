Суд снял арест с калужского завода Volkswagen

Судебный арест, наложенный 17 марта на имущество и активы ФГР в России, касался в том числе и промплощадки в Калужской области. Теперь ее вывели из-под обеспечительных мер, введенных в рамках многомиллиардного иска ГАЗ к немецкому автопроизводителю. Напомним, что «Группа ГАЗ» требует от ФГР 15,6 млрд. рублей в качестве компенсации убытков от фактического разрыва соглашений по сборке автомобилей Skoda и VW на мощностях ГАЗа в 2022 году.

Представители «Фольксваген Груп Рус» 3 апреля заявили в суде, что стоимость арестованного в рамках дела имущества ФГР в несколько раз превышает сумму иска: 47,5 млрд. рублей против 15,6 млрд.. Кроме того, суд учел, что немцы уже частично погасили свою задолженность, выплатив ГАЗу примерно 4 млрд. рублей.

Теперь, когда суд вывел калужский завод VW из-под обеспечительных мер, у немцев вновь появилась возможность реализовать предприятие кому-либо из отечественных инвесторов. Ранее, до решения нижегородского арбитража об аресте имущества ФГР, в СМИ было много разговоров о планах продать предприятие структурам автодилера «Авилон».

Но «дамоклов меч» судебной тяжбы продолжает висеть над калужским активом. В связи с чем можно предположить, что теперь, если кто-то и захочет купить предприятие, то только с большой скидкой. И не исключено, что коллизия вокруг иска ГАЗа к «Фольксваген Груп Рус» — не более чем часть многоступенчатой операции, призванной «отжать» у немцев завод по минимальной цене. Конечным бенефициаром которой могут оказаться как «Авилон» с ГАЗом, так и некая пока неизвестная публике бизнес-структура.