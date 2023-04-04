Теперь точно: Volkswagen прекратит производство хетчбэка Golf

О том, что Golf намерены постепенно убрать из модельного ряда, сообщает сайт Automobilwoche.de, ссылаясь на главу подразделения Volkswagen Passenger Cars Томаса Шафера. Разговоры об этом ходили уже давно. Тот же Шафер заявлял в прошлом году, что решение относительно следующего «Гольфа» еще не принято. И вот, судя по всему, немцы созрели.

Но резких движений они делать не станут. Нынешнее восьмое поколение обновят в следующем году, и только в 2028-м легендарный «Гольф» прекратит свое существование. На смену ему должен прийти электромобиль, о котором пока информации нет.

Скорее всего, такую стратегию компания приняла из-за эконорм «Евро−7». Под них нужно серьезно переделывать бензиновые и дизельные силовые агрегаты. В результате различные версии хетчбэка станут на 5 000 — 10 000 евро дороже. А это явно не понравится покупателям, которые и так страдают из-за роста цен в Европе.