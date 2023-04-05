ГАЗ просит российские власти не выпускать Volkswagen из страны

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Профсоюз сотрудников ГАЗа намерен остановить уход Volkswagen из России, обратившись к правительству. Горьковчане остались недовольны решением Арбитражного суда Нижнего Новгорода снять арест с российских активов немецкой компании. По их мнению, VW обязан погасить долги перед предприятием, где ранее собирались автомобили концерна.
Лика Затворная

Председатель рабочих советов ГАЗ Евгений Морозов уверен, что снятие ограничений позволит Volkswagen безнаказанно покинуть рынок, что отразится на сотрудниках производственной площадки, которых фактически «кинули» на деньги. Профсоюз Горьковского автозавода также намерен получить поддержку в Минпромторге РФ.

Напомним, что «Группа ГАЗ» потребовала взыскать с бывших партнеров 15,6 млрд. рублей убытков, понесенных в связи с остановкой машиностроительного производства в Нижнем Новгороде, где собирались чешские Skoda Octavia, Kodiaq и Karoq, а также немецкий VW Taos.

Между тем, VAG начал активную борьбу с поставками в Россию своих автомобилей, которые попадают на рынок «серыми» путями. Правда, контролировать параллельный импорт у немцев не очень-то получается.

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5 апреля 2023
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