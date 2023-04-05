Когда победим: уже летом авторынок страны может и рухнуть, и воскреснуть

И, разумеется, вряд ли кто будет спорить с тем, что все наше будущее — в том числе и автомобильное — будет почти полностью зависеть от событий, происходящих в зоне СВО. С другой стороны, мы хотя и в меньшей степени, но довольно сильно зависим и от последствий банковского кризиса в США, который сейчас, по сути, только набирает обороты.

При этом, что любопытно, победа над укронацистами, в которой мало кто сомневается, хотя и заметно облегчит жизнь простого россиянина, но не станет панацеей от тех проблем, что сулят нам пертурбации в заокеанской экономике.

Однако, вы удивитесь, но эксперты отечественного авторынка уверены: при реальной, а не декларируемой тем же Минпромторгом, помощи правительства авторынку, последствия и санкционного давления, и вылетающего в трубу доллара можно, как минимум, сильно нивелировать.