Дилерские запасы оригинальных автозапчастей ушедших из России брендов стремятся к нулю

В рамках первой пресс-конференции, которую Алексей Подщеколдин провел в статусе президента РОАД, обсуждались многие проблемы отрасли — в том числе дефицит оригинальных деталей. Он отметил, что дилерские запасы сократились более чем в два раза, что сильно затрудняет любой ремонт, а особенно — гарантийный. Новые поставки идут, но их объемы в 10 раз ниже необходимых. Поэтому зачастую клиенты вынуждены ждать восстановления своих авто по 2—3 месяца.

По словам г-на Подщеколдина, сегодня российские дилеры делают ставку на Китай, где, по его мнению, уже научились выпускать качественные запчасти. Да, на таких деталях не будут красоваться фирменные логотипы автобрендов, но им доверять можно. Так что скоро автомобили начнут массово ремонтировать «неоригиналом». Или «оригиналом», но за большие деньги и очень долго.

К слову, в этой связи новый президент РОАД считает большой ошибкой российских властей отпустить бывших партнеров, начиная с Ford и заканчивая «Тойотой», «просто так». То есть не обязав их сформировать серьезные складские запасы, обеспечив беспроблемный гарантийный ремонт для «брошенных» на произвол судьбы автовладельцев, или некие страховые фонды. Что ж, это действительно помогло бы. Жаль только, что поезда — вернее, автопроизводители — уже ушли.