Почему, по мнению экспертов, Chery не станет владельцем калужского завода Volkswagen

Фото: Chery
По данным инсайдеров, новым владельцем простаивающего завода Volkswagen в Калуге станет компания Chery, которая уже давно присматривается к разным автосборочным предприятиям России. Однако эксперты убеждены, что такое развитие событий маловероятно. По крайней мере, пока.
Кристина Извекова

Похоже, иск «Группы ГАЗ», требовавшей взыскать с Volkswagen и «Фольксваген Груп Рус» более 15,5 млрд. рублей за нарушение договора о промышленной сборке, лишь сыграл немцам на руку. Это позволило отсеять всех «лишних» интересантов — в частности, дилерский холдинг «Авилон» — чтобы передать актив нужному покупателю. А им, по данным Telegram-канала «Русский автомобиль», ссылающегося на собственные источники, является Chery.

Если это действительно так, то не исключено, что на принятие такого решения повлиял недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который состоялся 20—22 марта. Ведь тогда китайский лидер и Президент России Владимир Путин как раз обсуждали развитие двухсторонних отношений.

Фото: globallookpress.com

Как бы то ни было, официально российский офис Chery информацию пока не комментирует. «Поднебесным» СМИ об этой сделке тоже ничего не известно — штаб-квартира молчит. Однако вспомним, что представители бренда не раз говорили о том, что компания заинтересована в расширении своего присутствия на отечественном рынке и изучает возможности локализации своей продукции. К тому же последнее время Chery действительно присматривалась к российским заводам.

Впрочем, пока эксперты сомневаются в том, что новым владельцем калужского предприятия Volkswagen станет Chery. В частности, независимый консультант индустрии автомобилей и транспорта Сергей Бургазлиев считает, что для китайцев покупка этого актива на сегодняшний день экономически нецелесообразна. При сравнительно небольшом объеме продаж (без малого 40 000 машин в 2022 году) им нет смысла приобретать такую большую и дорогостоящую площадку.

Единственный вариант, на его взгляд — если Chery покупает завод, располагая договоренностями с какими-либо другими китайскими брендами о совместной загрузке производственных мощностей.

Добавим, что предприятие Volkswagen в Калуге, способное выпускать 225 000 автомобилей в год, открылось в 2007 году. А приостановило свою деятельность оно в марте 2022-го — из-за санкций.

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5 апреля 2023
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