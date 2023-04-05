Почему, по мнению экспертов, Chery не станет владельцем калужского завода Volkswagen

Как бы то ни было, официально российский офис Chery информацию пока не комментирует. «Поднебесным» СМИ об этой сделке тоже ничего не известно — штаб-квартира молчит. Однако вспомним, что представители бренда не раз говорили о том, что компания заинтересована в расширении своего присутствия на отечественном рынке и изучает возможности локализации своей продукции. К тому же последнее время Chery действительно присматривалась к российским заводам.

Впрочем, пока эксперты сомневаются в том, что новым владельцем калужского предприятия Volkswagen станет Chery. В частности, независимый консультант индустрии автомобилей и транспорта Сергей Бургазлиев считает, что для китайцев покупка этого актива на сегодняшний день экономически нецелесообразна. При сравнительно небольшом объеме продаж (без малого 40 000 машин в 2022 году) им нет смысла приобретать такую большую и дорогостоящую площадку.

Единственный вариант, на его взгляд — если Chery покупает завод, располагая договоренностями с какими-либо другими китайскими брендами о совместной загрузке производственных мощностей.

Добавим, что предприятие Volkswagen в Калуге, способное выпускать 225 000 автомобилей в год, открылось в 2007 году. А приостановило свою деятельность оно в марте 2022-го — из-за санкций.