Японцы представили обновленную Mazda3

Цветовая гамма освеженной Mazda3 дополнилась новым колером кузова Ceramic Metallic, а также матовым декором радиаторной решетки и затемненными колесными дисками. Вот, собственно, и весь внешний «улучшайзинг». А вот в салоне изменений куда больше.

И, прежде всего, внимания заслуживает новейший мультимедийно-развлекательный комплекс с 10,25-дюймовым дисплеем, который под стать современным трендам стал сенсорным. Помнится, раньше японцы заявляли, что не идут на поводу у законодателей высоких технологий в целях безопасности. Что ж, времена меняются.

Кроме того, интерьеру достались дополнительные USB-слоты, включая Type-C, которые еще и изящно подсвечиваются. Апогеем же стала беспроводная зарядка для смартфонов. Давно пора, а то ведь подобной опцией козыряют нынче даже «китайцы».

А еще обновился пакет умной электроники, представленный точечной системой распознавания усталости водителя, функцией определения всевозможных препятствий на проезжей части, а также софтом, отражающим содержание мобильных устройств на штатном мониторе.

Силовая линейка осталась прежней, а вот «механику» на некоторых рынках потребители больше не увидят. Впрочем, российские поклонники не увидят и саму «матрешку», которая еще в докризисные времена помахала нам ручкой. Хотя параллельный импорт пока никто не отменял.