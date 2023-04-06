Петербургский завод Hyundai может скоро вернуться к работе

О том, что вынужденный простой производственных мощностей Hyundai скоро кончится, передает Telegram-канал «Русский автомобиль». Ссылаясь на собственные источники, ресурс пишет, что там продолжат выпускать хорошо известные нам модели, но под другим брендом. Использовать будут запасы комплектующих, которых довольно много. Однако наблюдается нехватка отдельных электронных компонентов и блоков ЭБУ. Их планируют заказывать из Турции и Кореи для завода «Астана Моторс» в Казахстане.

То есть, судя по всему, машинокомплекты из России поедут в Казахстан, где они будут превращаться в полноценные автомобили, а уже оттуда новенькие седаны и кроссоверы начнут поставлять отечественным дилерам.

Напомним, что ранее газета «Коммерсант» писала, что структура, близкая к «Астане Моторс», подумывает организовать в Санкт-Петербурге производство комплектующих, чтобы отгружать их в дружественную страну. Однако тогда представители компании эту информацию не подтвердили.