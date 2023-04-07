Hyundai «застукали» за дорожными испытаниями новейшего бюджетного кроссовера

Несмотря на то, что Ai3 ориентирован в первую очередь на рынки Индии и других азиатских стран, «упакованный» в камуфляж кроссовер был замечен на североамериканском континенте недалеко от Полярного круга.

Уже известно, что SUV построен на слегка увеличенной платформе «европейского» Hyundai i10. В «табеле о рангах» кроссоверов корейской марки он будет располагаться ниже Creta. Согласно неофициальным данным, машина получит 1,2-литровый атмосферный мотор мощностью 84 л. с. — как у i10. А исходя из этого, можно предположить, что «малыш» будет оснащаться либо механической, либо автоматической «пятиступкой».

Микровнедорожник получит фары головного света как у Creta — со светодиодными дневными ходовыми огнями в форме латинской буквы «H». А вот составить представление о конфигурации и расположении задних фонарей мешает тщательный камуфляж, используемый корейцами.

Об интерьере новой модели на данный момент сказать что-либо тоже не представляется возможным. Однкао уже ясно, что посадка водителя и пассажиров Hyundai Ai3 сделана максимально вертикальной. Поскольку конструкторам пришлось втискивать четырех человек в коротенький кузов городского автомобильчика.