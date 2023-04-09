Porsche—GAZ: немцы предложили Путину возродить российский автопром

Год 2022 стал годом зачистки для всей автомобильной индустрии нашей страны. Именно зачистки, а не очищения, потому что конструкции, пусть и обветшалые, но еще действующие, сгребали буквально бульдозером. Renault и Mercedes-Benz — не последние, мягко говоря, компании — громко хлопнули дверью, не прощаясь, и оставили в России тысячи сотрудников, дилерских центров и даже заводов. Про клиентов, ошарашенных и просто забытых, не упоминаем. Bosch и Siemens — туда же.

Nissan и Toyota, коим японская культура ведения предпринимательской деятельности такого хамства не позволяет, тихо отползли в тень, отдав свои заводы государству «на передержку». Или в залог, тут с какой стороны смотреть. Корейцы стойко держат рот и двери закрытыми, не допуская утечек и лишних слов. Конторы поменьше — в том же духе. Более того, когда вы последний раз слышали хоть что-то про УАЗ без привязки к линии фронта? Не поверите, но мы тогда же. АВТОВАЗ вновь останавливает конвейер, потому что не хватает запчастей. Это ли не зачистка?

Образовался вакуум, которым активно пользуются тактически быстрые китайцы, насыщая ниши еще вчера неизвестными товарами. Скорости такие, что не успевают подвозить запчасти, чего уж говорить про нормальное гарантийное обслуживание, подготовку механиков и, не побоюсь этого слова, адаптацию автомобилей для российских условий эксплуатации.

Можно смело ставить на кон зарплату, что через год поползут дикие истории, замешанные на полной некомпетентности ремонтного цеха, чудовищной нехватке запчастей и многочисленных отказах в гарантийном обслуживании по поводу и без. Из стана таксопарков уже просочились слухи об очередях на ремонт коробок передач новоявленных «флагманов продаж». Так сейчас выглядит отечественный автомобильный рынок. Как поле, перепаханное перед новым посевным сезоном. Блестит чернозем, парит земля. Вот-вот и покажутся трактора на горизонте.