Porsche—GAZ: немцы предложили Путину возродить российский автопром

Год 2022 стал годом зачистки для всей автомобильной индустрии нашей страны. Именно зачистки, а не очищения, потому что конструкции, пусть и обветшалые, но еще действующие, сгребали буквально бульдозером. Renault и Mercedes-Benz — не последние, мягко говоря, компании — громко хлопнули дверью, не прощаясь, и оставили в России тысячи сотрудников, дилерских центров и даже заводов. Про клиентов, ошарашенных и просто забытых, не упоминаем. Bosch и Siemens — туда же.
Nissan и Toyota, коим японская культура ведения предпринимательской деятельности такого хамства не позволяет, тихо отползли в тень, отдав свои заводы государству «на передержку». Или в залог, тут с какой стороны смотреть. Корейцы стойко держат рот и двери закрытыми, не допуская утечек и лишних слов. Конторы поменьше — в том же духе. Более того, когда вы последний раз слышали хоть что-то про УАЗ без привязки к линии фронта? Не поверите, но мы тогда же. АВТОВАЗ вновь останавливает конвейер, потому что не хватает запчастей. Это ли не зачистка?
Образовался вакуум, которым активно пользуются тактически быстрые китайцы, насыщая ниши еще вчера неизвестными товарами. Скорости такие, что не успевают подвозить запчасти, чего уж говорить про нормальное гарантийное обслуживание, подготовку механиков и, не побоюсь этого слова, адаптацию автомобилей для российских условий эксплуатации.
Можно смело ставить на кон зарплату, что через год поползут дикие истории, замешанные на полной некомпетентности ремонтного цеха, чудовищной нехватке запчастей и многочисленных отказах в гарантийном обслуживании по поводу и без. Из стана таксопарков уже просочились слухи об очередях на ремонт коробок передач новоявленных «флагманов продаж». Так сейчас выглядит отечественный автомобильный рынок. Как поле, перепаханное перед новым посевным сезоном. Блестит чернозем, парит земля. Вот-вот и покажутся трактора на горизонте.
И на этом фоне появляется интригующая новость: Зигфрид Вольф, некогда председательствующий в совете директоров ГАЗ, а ныне прозябающий в наблюдательном совете Porsche — это такой вид почетной пенсии — представил Президенту РФ Владимиру Путину проект производства автомобилей. Согласно его оценке, вложив 60 000 000 000 рублей в два завода VAG в России — в Нижний, где собирали Skoda, и калужский Volkswagen — можно уже во второй половине 2023 года начать производить ряд моделей чешского бренда с новым дизайном, в основу которого лягут характерные черты «Волги» и «Победы». Два конвейера, согласно попавшим в прессу словам господина Вольфа, могут в год производить до 270 000 автомобилей, параллельно организуя 12 000 рабочих мест.
В этой новости интересно примерно все: начиная от наполнения и заканчивая цепочкой событий. Судите сами: сперва начались дрязги, включая судебные, с калужским заводом VAG, которому никак не найдут применение. То один желающий заходит, то другой, а воз — и ныне там. Как-то подмосковный Mercedes, экс-Автофрамос и питерский конвейер Nissan быстрее пристроили. Да и в Калининграде уже вовсю работа кипит. А вот Калуге не везет. Бывает же, наверное, не пришел еще тот час, подождем.
Второй весточкой стало отрешение от России всей Skoda: сначала мы были вторым рынком в рейтинге бренда, а потом внезапно исчезли со всех орбит. Ишь как обидели и разочаровали, что даже 700 млн. издержек в вечно привлекательной и экологичной европейской валюте — не повод «осадить коней». Третий пункт — внезапное наступление «Группы ГАЗ» на VW с привлечением судебных органов и всего остального. Уж не за сборочную ли нитку спор? И документы подали, и суд оперативно провели, а там, глядишь, и признают немцев «червяками земляными» со всеми вытекающими.
Разрозненные вроде бы события, коих в нынешней новостной повестке — по вязанке в день. Однако стоило просочиться предложению г-на Вольфа в «свободный доступ», как логика начала складываться: калужский конвейер простаивает, потому что ему уготована другая судьба, Skoda из России ушла, следовательно, ее мнение никого не интересует, можно смело пользоваться технологиями, а все решения европейского суда на территории РФ более не актуальны.
Нижний Новгород получает загрузку, рабочие веста и серьезнейшие перспективы на родном российском рынке. Искреннее уважение ВВП к старым советским брендам и желание возродить некоторые символы павшей империи — как вишенка на торте. Мистер Вольф не зря просиживал штаны в России — успел разобраться в тонких струнах русской души. Самой главной русской души.
Полная перестройка всей отрасли со сменой не только поставщиков, но и вектора развития. Полный отказ от международных соглашений в угоду своим потребностями и выстраивание независимой структуры. Для себя и своих сателлитов глубины рынка хватит. Дипломатия отринута уже как год, гремят пушки, взорваны Крымский мост и «Северные потоки» — о каком статусе и авторских правах вообще имеет смысл разговаривать. Теперь каждый сам за себя.
Китайцы должны заполнить пустоту, пока будет налаживаться производство. Китайцы, иранцы, которые, к слову, подобную махинацию уже проделывали с Peugeot, параллельный импорт. Да кто угодно. А появление этого самого предложения Зигфрида Вольфа — это или проверка общественного мнения, или сигнал о том, что высочайшее решение уже принято. А может быть — и в тандеме. И стоило бы назвать эту гипотезу теорией заговора, если бы не одно «но»: скажи кому в апреле 2021 года, что Renault уйдет из России, а на ее пепелище воскреснет «Москвич» — покрутили бы пальцев у виска. Но вот прошло два года: и нет «Рено», но есть «Москвич».