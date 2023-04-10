В России стартовали продажи нового Geely Monjaro

Как и обещалось, флагман прибыл в трех вариантах исполнения — Luxury, Flagship и Exclusive. На выбор — пять различных цветов окраски кузова. Двигатель — проверенный опытом бензиновый агрегат на 238 сил, известный нам по купе-кроссоверу Geely Tugella. Компанию движку составляет восьмискоростной «автомат», распределяющий мощность на обе оси.

Кроссовер Geely Monjaro получил шесть подушек безопасности, ассистент удержания авто в пределах разметки, систему помощи при движении на склоне, камеры кругового обзора, парктроники по кругу, а также адаптивный круиз-контроль.

Комфорт обеспечивают датчики дождя и освещения, трехзонный климат-контроль, исчерпывающий набор «теплых» опций, беспроводная зарядка для смартфонов, огромная панорамная крыша и умный «автопилот».

Стоит добавить, что автомобиль перед запуском на рынок успешно прошел комплексные испытания в самых экстремальных условиях эксплуатации, доказав свою надежность и неприхотливость.