Китайцы вывели на тесты внедорожник Tank 500 с необычной внешностью

Фото: портал AutoHome
Судя по шпионским фото, премиальный бренд Tank готовит обновление «пятисотки». Если верить слухам, то это будет некая спецверсия, созданная по образцу младшей модели Tank 300. Она будет отличаться элементами декора, а также получит новые цвета кузова.
Виктор Васильев

Снимки с дорожных испытаний публикует портал AutoHome. На них видно, что в передней части внедорожника появился капот с крупным воздухозаборником, иная оптика и решетка радиатора. А еще дизайнеры поменяли форму бампера, но пока он закрыт камуфляжной пленкой. Да и накладки на колесные арки китайцы тоже не хотят показывать. А это может говорить о том, что арки расширят, а внешний вид бампера еще не утвердили.

Если говорить про заднюю часть, то здесь мы можем видеть четыре патрубка выхлопной системы. А пленка на двери багажника скрывает место, где расположится надпись с названием спецсерии.

Что касается технической части, то вряд ли модель чем-то удивит. Напомним, что в Китае Tank 500 продают с 3-литровым V6 отдачей 354 силы. Двигатель работает вместе с девятиступенчатым «автоматом». Привод — полный.

А пока китайцы готовят следующую версию Tank 500, мы ждем текущую. Прием заказов на нее должен открыться в России 12 апреля. Внедорожник предложат с тем же мотором, но дефорсированным до 299 л. с. Цены начнутся от 5 099 000 рублей.

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11 апреля 2023
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