Китайцы вывели на тесты внедорожник Tank 500 с необычной внешностью

Снимки с дорожных испытаний публикует портал AutoHome. На них видно, что в передней части внедорожника появился капот с крупным воздухозаборником, иная оптика и решетка радиатора. А еще дизайнеры поменяли форму бампера, но пока он закрыт камуфляжной пленкой. Да и накладки на колесные арки китайцы тоже не хотят показывать. А это может говорить о том, что арки расширят, а внешний вид бампера еще не утвердили.

Если говорить про заднюю часть, то здесь мы можем видеть четыре патрубка выхлопной системы. А пленка на двери багажника скрывает место, где расположится надпись с названием спецсерии.

Что касается технической части, то вряд ли модель чем-то удивит. Напомним, что в Китае Tank 500 продают с 3-литровым V6 отдачей 354 силы. Двигатель работает вместе с девятиступенчатым «автоматом». Привод — полный.

А пока китайцы готовят следующую версию Tank 500, мы ждем текущую. Прием заказов на нее должен открыться в России 12 апреля. Внедорожник предложат с тем же мотором, но дефорсированным до 299 л. с. Цены начнутся от 5 099 000 рублей.