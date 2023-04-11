Объявлены российские комплектации нового седана Omoda S5

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Китайская Omoda анонсирует выход на российский рынок второй по счету модели в продуктовой линейке бренда, которой стал седан Omoda S5. Автомобиль будет доступен в двух модификациях и трех вариантах исполнения: Life, Tech и Ultra.
Мирон Горин

Новый седан Omoda S5 получит два 1,5-литровых двигателя — на выбор — атмосферный и турбированный. Первый — мощностью в 113 л. с. — доступен в базовой комплектации Life. Второй — 147-сильный мотор — положен автомобилю в средней и топовой версиях. Коробка передач — безальтернативный вариатор, привод — передний.

Новинка обладает увесистым набором опций комфорта и систем безопасности. В их числе: круиз-контроль, климатическая установка, круговой обзор, камера заднего вида, парктроники, автоматически переключающийся свет фар с дальнего на ближний и наоборот, бесключевой доступ в салон и функция запуска мотора клавишей.

Среди прочих «фишек» следует отметить кожаный салон, возможность выбора различных режимов движения, электронный «ручник», дистанционное управление рядом функций в автомобиле, пару дисплеев диагональю 10,25 дюйма, а также обогрев всех кресел, лобового стекла, руля и форсунок стеклоомывателя.

За защиту водителя и пассажиров отвечают фронтальные и боковые «эйрбэги», включая шторки безопасности, система мониторинга объектов в слепых зонах, ассистенты при перестроении, движении в заторе и в полосе следования, а также система предотвращения ДТП.

Главное, чтобы все это богатство не сильно отразилось на цене автомобиля — о прайсах на Omoda S5 мы узнаем через несколько дней.

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11 апреля 2023
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