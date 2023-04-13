Завод Toyota в Санкт-Петербурге будет выпускать электрокары E-Neva

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. Другими словами, в течение ближайших трех лет под Питером могут наладить отверточную сборку каких-то машин под неизвестным пока брендом. Какому автопроизводителю может быть интересен столь краткосрочный проект — неясно. Что касается E-Neva разработки концерна «Алмаз-Антей», то, по словам госчиновника, это предложение «сейчас прорабатывается».

Напомним, что подготовленный Обуховским заводом прототип E-Neva министру показывали в июле 2022 года, когда он посещал Нижегородский завод 70-летия Победы, также входящий в ВКО «Алмаз-Антей». Под электрокар изначально проектировали собственную платформу, чтобы можно было устанавливать один или два электромотора. Во втором случае суммарная отдача силовой установки будет равна 435 л. с. Запас хода на одном заряде — 460 километров.