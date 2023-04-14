LADA Granta получила новый старый мотор

Напомним, что «шестнадцатиклапанники» тольяттинцы прекратили выпускать из-за введенных в отношении России санкций. Однако сборку удалось наладить, заменив детали ряда поставщиков, но о каких именно компаниях идет речь, пока остается тайной. Как не сообщается и о том, насколько 106-сильная Granta окажется дороже и на какое число намечен старт продаж.

Не исключено, что версия появится у дилеров весной, так как уже в мае заводчане планируют освоить производство LADA Vesta NG с тем же двигателем. Напомним, что сейчас машины идут лишь с 90-сильным «восьмиклапанником».

Вспомним и о том, что скоро «Гранта» получит версию Sport. В настоящее время ее доводку завершает спортивное подразделение предприятия LADA Sport. По слухам, мы увидим под капотом 1,6-литровый агрегат, «раскочегаренный» до 120 сил.