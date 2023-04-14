Renault разрабатывает новейший кроссовер-купе — конкурента BMW X4

Издание autoevolution.com, публикующее шпионские снимки новой модели, утверждает, что новинке скорее всего дадут имя Renault Avantime. По его данным, новое кросс-купе, позиционируемое в качестве более массовой альтернативы таким моделям как BMW X4 и Mercedes GLC Coupe, получит силовые агрегаты и элементы экстерьера от кроссовера Austral.

Судя по опубликованным фото, фары головного света будущей новинки действительно почти такие же как и у Austral. Сравнить прочие элементы дизайна передней части новинки с Austral сложно, поскольку обильный камуфляж скрывает форму и размер радиаторной решетки, а также вентиляционных отверстий в переднем бампере.

Вместе с тем, по фото можно четко понять, что линия крыши новинки более поката — по сравнению с предполагаемым «исходником». Задний номерной знак тут встроен в бампер — в отличие от Austral, у которого он находится на задней двери. О сроках возможного выхода на рынок модели ничего неизвестно: Renault пока не делала никаких официальных заявлений даже о ее разработке.