На заводе Toyota в Санкт-Петербурге могут наладить выпуск грузовиков

О том, что с конвейера в Питере могут начать сходить грузовики БАЗ (Брянский автомобильный завод) сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора концерна Михаила Подвязникова. По его словам, сертификация и старт производства нового БАЗ-S36A11 ожидается к середине 2024 года. Объем выпуска оценивается в 2000 машин в год.

Что касается новинки, то ее разработал «Обуховский завод», который также входит в «Алмаз-Антей». Кстати, там же создали платформу E-Neva для электромобилей. Автомобиль с колесной формулой 6x6 способен взять на борт до 40 тонн груза. Все подвески у него независимые, взятые от армейских БАЗ−6909. Под капотом работает «дизель» ЯМЗ−6531 мощностью 422 л. с. спаренный с 9-ступенчатой механической коробкой передач.

В кабине есть система климат-контроля, автономный отопитель, система телеметрии и «приборка» с цифровым дисплеем. Сейчас машина еще проходит необходимые сертификационные испытания. Производитель заявляет, что грузовик специально готовили для предприятий нефтегазового сектора. О гражданском предназначении говорит также бескапотная компоновка и довольно низкий дорожный просвет грузовика.