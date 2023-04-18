Дилеры LADA начали предлагать клиентам услуги по тюнингу

Волжане продолжают эволюционировать, а заодно и радовать «ладоводов» скидочными программами. Так, у официальных дилеров отечественного автогиганта отныне можно покрыть кузов любимой «ласточки» керамикой, а также обработать ЛКП гидрофобным покрытием. Причем до середины лета на подобный сервис предоставляются 20-процентные скидки. Такой же дисконт, к слову, и на антикор. Также есть возможность «закатать» машину виниловой пленкой.

Кроме того, автовладельцы получили возможность инсталлировать в свою LADA телематический комплекс LADA Connect со скидкой 10%, позволяющий управлять рядом функций в машине посредством смартфона. А при желании установить на автомобиль новые легкосплавные диски выгода может составить аж 65%.

В случае необходимости заменить какую-либо запчасть, тольяттинцы бесплатно проведут диагностику авто по 30 различным техническим параметрам. Кстати, и сами детали доступны с экономией до 20%. А при прохождении любого ТО дилер подарит два литра моторного масла. Ай да «Лада», ай молодца! Такого раньше в России не предлагали даже «премиалы».