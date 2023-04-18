Smart представил пятиметровый 428-сильный кроссовер

Длина новинки, получившей кодовое обозначение #3, составляет 4400 мм, а ее колесная база равна 2785 мм. По габаритам получился самый настоящий кроссовер, который кардинально отличается от прошлых поделок smart. В том числе и дизайном. Правда, сногсшибательным его, увы, не назвать. На наш взгляд, машина пародирует не самые лучшие мировые образцы, хотя на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные.

А вот техническая начинка действительно — «ураган». Если в «базе» кроссовер имеет электромотор мощностью 272 л. с., что, в общем-то, весьма неплохо, то в «топе» — два электрических агрегата, выдающих целых 428 сил! К столь нескромной силовой установке свои руки приложили тюнингеры из Brabus. Они же, к слову, поколдовали и над стайлинг-элементами в салоне.

Сам же интерьер козыряет цифровой приборной доской, интерактивной мультимедиа с голосовым управлением, 10-дюймовым HUD-дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфонов и целой россыпью систем, отвечающих за комфорт и безопасность. Наверняка авто привезут в Россию по каналам параллельного импорта, так что не спешите покупать Tesla.