Российский завод Mercedes продали «Автодому»

О том, что сделка состоялась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Сумма не называется. Интересно, что по данным агентства менеджмент «Мерса» сохраняет возможность обратного выкупа активов. Оно будет действовать в течение некоторого времени.

Кроме контроля над сборочной площадкой, «Автодом» получил право на техническое обслуживание Mercedes-Benz, проданных в России. Предположим, что теперь дилер сможет снова пользоваться сервисными базами, которые отключил автопроизводитель. А без них невозможно обслуживать современные модели немецких машин.

Сообщается также, что «Автодому» отошли доли в ряде дочерних компаний. Например, фирм, обеспечивающих от лица производителя страховые и финансовые услуги.

Что же касается собственно производственной площадки, то, повторимся, в Есипово могут начать выпуск премиальных моделей бренда Hongqi. Однако официальной информации по этому поводу нет.