Южная Корея запрещает поставки автомобильных запчастей в Россию

— С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций, — говорится в опубликованном сегодня заявлении Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

В запретный список добавили 741 новую позицию. В него попали запчасти для автомобилей дороже 50 000 долларов, товары, применяемые в автомобилестроении, сталелитейной и химической промышленности. А также строительное оборудование, полупроводники, квантовые компьютеры и детали для них. Экспортерам, получившим разрешение властей на поставки в Россию до 27 апреля, оформлять его заново не придется. Запрет касается контрактов, которые будут заключены после 28 апреля.

Заметим, что под ограничения, скорее всего, попадут не только комплектующие и расходники для автомобилей бренда Genesis, но и изготавливаемые в Корее запчасти для любых автомобилей, чьи ценники превышают отметку в 50 000 долларов. В том числе для моделей европейских, японских и американских марок.