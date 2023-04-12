Почему российским автовладельцам предстоит перейти на корейские и турецкие моторные масла

Автомобилисты России впервые столкнулись с последствиями проблем в сфере поставок моторных масел в нашу страну еще год назад. Тогда какие-то лубриканты мгновенно и сильно подорожали, а какие-то просто исчезли с полок и прилавков магазинов. С тех пор поставщики более-менее наладили снабжение отечественных торговых точек нужными смазками. При этом некоторые автовладельцы частично переориентировались со ставших неподъемно дорогими марок моторного масла на более бюджетные и доступные — например, от российских брендов.

А те, кто не испытывает доверия к качеству и характеристикам отечественной продукции, предпочитают, несмотря ни на что, пользоваться импортными жидкостями. Таких граждан среди отечественных автовладельцев немало. Именно на них рассчитывают поставщики и импортеры новых для российского рынка масел — преимущественно турецких, корейских и китайских. Встречаются даже экзотические для России масла брендов, оперирующих на территории стран Персидского залива.