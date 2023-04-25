Mercedes-Benz отключил ряд функций в проданных авто на российском рынке

Фото: АвтоВзгляд
Очередным репрессиям подверглись российские владельцы автомобилей Mercedes-Benz. Так, в Германии решили отключить наших «месроводов» от целого ряда доступных функций. Клиенты уже получили соответствующие письма от дилерских центров.
Лика Затворная

Немцы прекращают действие электронного сервиса Mercedes me ID на территории России. Речь идет о возможности дистанционно управлять рядом функций в авто. В частности, запускать посредством мобильного приложения в смартфоне двигатель, включать систему кондиционирования, следить за геолокацией машины и прочее.

Ранее, напомним, Mercedes-Benz заблокировал поставку на российский рынок не только комплектующих, но и фирменных смарт-ключей, фактически лишающих автовладельцев возможности пользоваться транспортным средством в случае утери брелока.

Зато «Автодом», купивший российские активы «Мерседеса», заявил о возобновлении поставок запчастей и аксессуаров. Как это будет выглядеть на практике — скоро узнаем.

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25 апреля 2023
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