Mercedes-Benz отключил ряд функций в проданных авто на российском рынке

Немцы прекращают действие электронного сервиса Mercedes me ID на территории России. Речь идет о возможности дистанционно управлять рядом функций в авто. В частности, запускать посредством мобильного приложения в смартфоне двигатель, включать систему кондиционирования, следить за геолокацией машины и прочее.

Ранее, напомним, Mercedes-Benz заблокировал поставку на российский рынок не только комплектующих, но и фирменных смарт-ключей, фактически лишающих автовладельцев возможности пользоваться транспортным средством в случае утери брелока.

Зато «Автодом», купивший российские активы «Мерседеса», заявил о возобновлении поставок запчастей и аксессуаров. Как это будет выглядеть на практике — скоро узнаем.