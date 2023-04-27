Exeed анонсировал выход на российский рынок нового кроссовера Exlatix EOY

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Представители премиальной марки Exeed рассказали о новейшем кроссовере Exlatix EOY, представленном на международном Шанхайском автосалоне, который приедет в Россию в следующем году. Речь идет о первом электрическом SUV бренда, способном похвастать завидными эксплуатационными качествами.
Мирон Горин

Пятиметровый кроссовер со спортивной внешностью и эргономичным салоном, выполненным в минималистичном в стиле, оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л. с., позволяющими автомобилю ускоряться до первой «сотни» с места всего за 3 секунды.

Как ожидается, Exlatix EOY получит новейшую батарею Ningde увеличенной мощности, благодаря чему большой электропаркетник сможет преодолевать расстояние на одной зарядке свыше 700 км.

Среди прочих «плюшек» — пневмоподвеска, высокопроизводительная мультимедийная система, интеллектуальный кокпит, понимающий голосовые команды, аудиосистема с 23 динамиками и функцией активного шумоподавления а-ля Mercedes-Benz, а также четыре поворотных кресла в салоне. Кроме того, новинка способна ехать и парковаться без помощи водителя.

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27 апреля 2023
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