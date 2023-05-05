Новый бюджетный кроссовер Livan X3 Pro прибыл в Россию

Для тех, кто не в курсе: Livan — это реинкарнированная марка Lifan, чьи сомнительные поделки пользовались в России невероятной популярностью, благодаря бросовым ценам. После банкротства бренд выкупила частная китайская компания Geely, содействие которой оказали государственные структуры КНР. И теперь новая продукция новой марки готова к повторному захвату российского рынка. За дистрибьюторство в РФ отвечает «Ливэн Моторс Рус» и первой ласточкой станет компактный кроссовер Livan X3 Pro с габаритами 4005 х 1760 х 1575 мм.

Автомобиль получил 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 103 л. с., в паре с которым трудится безальтернативная бесступенчатая коробка передач. Что касается оснащения, то X3 Pro располагает кондиционером, круиз-контролем, парктрониками, камерой заднего вида, а также подогревом передних кресел и бесключевым доступом в салон.

Мультимедиа представлена довольно скромным по современным меркам 8-дюймовым экраном, а щиток приборов — дисплеем диагональю 3,5 дюйма. Зато есть салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, люк с электроприводом и неплохой набор систем безопасности. В частности, ассистент экстренного торможения и помощник при движении на склоне. Разумеется, имеются ABS и ESP, а также передние подушки безопасности.

О ценах, вероятно, будет объявлено накануне старта продаж, который, как уже было сказано, случится до конца мая 2023 года.