С какими проблемами массово сталкиваются россияне при продаже авто

Согласно результатам опроса, 67% россиян имеют опыт продажи авто, причем 83% из них предпочитают реализовывать свои машины частникам. Лишь 17% обращаются за помощью к автосалонам и перекупщикам.

Почти у трети респондентов продажа авто занимает около месяца, у 14% на это уходит от 30 до 60 дней. Примечательно, что быстрее от своих машин избавляются женщины: 39% представительниц прекрасной половины заявили о том, что новый владелец находится за 2—3 дня. За столь короткое время продать «бэушку» получается лишь у 25% мужчин.

Любопытно, что даже несмотря на опыт продаж, россияне испытывают сложности с этим процессом. Так, каждый десятый жалуется на потерю времени, вызванную «пустой» перепиской с потенциальными покупателями, 8% недовольны затратами, требуемыми для подготовки авто к последующей реализации, а 5% сталкивались с трудностями даже после продажи автомобиля. В частности, с получением штрафов из-за того, что новый хозяин не переоформил транспортное средство в ГИБДД.

От мошеннических действий при продаже машины пострадали 4% россиян, столько же испытали стресс от затянувшегося процесса, а 8% заявили о том, что никогда не обратятся за помощью в реализации авто к посредникам. Причем 42% респондентов признались, что сбрасывают цены на свой товар, 8% пойдут на снижение стоимости авто на 15%, а 4% готовы скинуть и того больше. Как говорится, лишь бы купили. Причем женщины практически никогда не делают скидок, а вот мужчины идут на переговоры с покупателями в 55% случаев.