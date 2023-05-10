Kia отзывает свыше 100 000 автомобилей из-за «глюков» в щитке приборов

По причине возникновения «глюков» в программном обеспечении, интегрированный в щиток приборов 4,2-дюймовый ЖК-экран может отключиться прямо во время движения автомобиля, лишив водителя доступа к ряду бортовых показателей.

Проблема характерна для моделей Kia Soul, Sportage, Telluride, а также Niro. Отзыв, который пока распространяется лишь на потребителей североамериканского рынка, затронул 108 936 машин 2023-го модельного года. Специалисты дилерских центров бесплатно обновят софт в вышеупомянутых авто.

Напомним, что не так давно корейцы отзывали на российском рынке кроссоверы Kia Sorento — владельцы этих автомобилей массового жаловались на неприятные механические толчки при переключении на повышенную передачу, а также вибрации при старте с места.