Самые ликвидные иномарки дешевле 300 000 рублей

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты сервиса «Автокод», самой ликвидной иномаркой в этом ценовом диапазоне является японская Nissan Almera. За модель отдали свои голоса без малого 38% автолюбителей.

Чуть менее востребованным оказался французский Renault Logan первой итерации (28%). Тройку лидеров замыкает американский Ford Focus, чье первое поколение обратило на себя внимание немногим меньше 10% потребителей «вторички».

Далее вновь идут «японцы» — Mitsubishi Galant с показателем 7,3%, Тoyota Passo и Toyota Sprinter, которым свое предпочтение отдали 4,9% россиян. К слову, столько же «заработал» корейский Hyundai Sonata.

Кстати сказать, не только упомянутые выше иномарки считаются довольно удачными для последующей перепродажи — модели отечественной LADA тоже отлично ходят по рукам. Так, 35,4% потребителей голосуют рублем за видавшую жизнь LADA Granta, а 14,6% — за Kalina.